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سلاح الجو الليبي يدمر رتلا إرهابيا مسلحا بالقرب من سرت

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة فايز السراج في منطقة وادي بي غربي مدينة سرت.

وقالت مصادر ليبية إن المجموعة، التي تدعمها المرتزقة الأتراك، كانت تحاول التسلل للمدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى الى تدميرها بالكامل.

لكن المصادر لم تقدم أي تفاصيل عن عدد عناصر المجموعة الإرهابية وماذا كانت تهدف من التسلل في المنطقة.

ولم تعلق أي جهة رسمية بعد على استهداف “وادي بي” الذي يمثل نقطة اقتراب استراتيجية نحو خط سرت والجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات الجيش الوطني.

وتأتي هذه الغارة بعد يوم من استهداف قوات الدفاع الساحلي لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطىء “راس لانوف”.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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تعليقات

  • افضل ان يتكتم الجيش الوطنى على عملياته العسكرية فالعبرة بالنتائج على الارض ولايمكن للعدو ان يعترف بخسائره مما يفقد جنوده ثقتهم فى قيادهم التى لاتهتم بهم

    رد

  • Burn these bastards and cowards so they feel the blazing FIRES as now on the hot SAND and thereafter in HELL’s FIRES…wa hal men ma ZEEEEEED as HELL asks ” are there any more
    Don’t forget about the Satanic & Sherkess HUB, the DAMN MISRATA

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