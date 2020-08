البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعت

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى وقف الأعمال العدائية في ليبيا،

واستعادة مؤسسات الدولة .

وقالت

البعثة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر،

إنها تتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، داعية إلى ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية

واستعادة مؤسسات الدولة المستدامة والمتكاملة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

وفي وقت سابق، أكد وزير

الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الهدف من جهود حلحلة الأزمة الليبية، هو استعادة

الدولة وسيادتها، التي انتُهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة حلف الناتو عام 2011، في انتهاك

لقرار مجلس الأمن الدولي.

