#عاجل :

#ليبيا تسجل (373) إصابة جديدة بـ” #كورونا ” بعد فحص (2626) عينة

#خليك_في_الحوش

لاحقاً تفاصيل الحالات والمدن والمراكز التي سجلت الحالات

