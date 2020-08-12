الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 7 حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7

حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك”، أنه استلم 2626 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه استلم من المختبر

المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 902عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 101عينة، ومن

مختبر فرع المركز سبها 90 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 102عينة، ومن مختبر الرقابة

الصحية الدولية منفذ امساعد 18 عينة، ومن مختبر فرع المركز مصراتة 391 عينة، ومن مختبر

مركز بحوث التقنيات الحيوية 901 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 120 عينة، وعينة

من مختبر فرع المركز غريان .

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2253 عينة سالبة،

و 373 عينة موجبة، منها 187 حالة جديدة، و 186 حالة لمخالطين،

مشيرا إلى تماثل 16 حالة للشفاء.

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