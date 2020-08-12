في مخالفة للقانون الدولي.. البنك المركزي التركي يُلغي كافة ضمانات البنوك العاملة في ليبيا

أنقرة-العنوان

أكد موقع “تركيا الآن” أن البنك المركزي التركي أصدر تعليماته لجميع البنوك العاملة في تركيا بإلغاء كافة الضمانات المقابلة الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك العاملة في ليبيا.

وقال الموقع أن اتحاد بنوك مصر، تلقى خطابًا من “التجاري وفا بنك” يفيد بإصدار البنك المركزي التركي قرارًا بإلغاء كافة الضمانات لصالح البنوك العاملة في ليبيا، وذلك حسب ما ورد لـ”التجاري وفا” من غرفة التجارة الدولية بباريس.

وأشار الموقع، إلى ما كشفته مصادر صحفية ليبية، من أن مستندات رسمية موجهة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبي من شركة تركية، كانت تنفذ مشروع جامعة طرابلس سنة 2009، تفيد من خلالها بإلغاء خطابات الضمان المصرفية التركية لدى البنك العربي في إسطنبول، علمًا أن قيمة عقد هذه الشركة 29 مليون دولار ولم تنجز منه شيء.

ونقل الموقع عن مصادر ليبية، أن مصدرًا في مصرف ليبيا المركزي، قال إن هذا الإجراء يعد جريمة مالية متكاملة الأركان ارتكبها البنك المركزي التركي في حق البنوك الليبية، من خلال إلغاء جميع خطابات الضمان البنكية الصادرة لصالحها وتحميلها قيمة كل هذه الخطابات وإخراج المصارف التركية من هذه المسؤولية رغم أنها مُلزمة أيضًا.

وأضاف أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي العام والخاص، وللقانون الذي يحكم هذه الخطابات وهو القانون الليبي، وكذلك المادة 46 من الدستور التركي، وتعارضه أيضًا جمعية المصارف التركية التي أكدت بدورها على عدم قانونيته.