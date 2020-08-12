مؤكدة انخفاض ساعات طرح الأحمال.. “لجنة الطاقة بالنواب”: نعمل على استقرار الشبكة الكهربائية 

طبرق-العنوان

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، أن طرح الأحمال في المناطق التابعة للحكومة الليبية ورائه أسباب فنية ونقص في امدادات الغاز الطبيعي ولا علاقة له بإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما أكد العريبي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن ساعات طرح الأحمال بدأت بالانخفاض مع دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة والوحدة الثالثة والخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الثالثة بمحطة السرير.

وأشار العريبي إلى لجنة الطاقة متواصلة بشكل مستمر مع الهيأة العامة للكهرباء والأجهزة الفنية التابعة لها لتذليل كافة العوائق لتخفيف المعناة عن المواطنين.

وأشاد العريبي بجهود الحكومة الليبية ودور الشركة العامة للكهرباء ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل رجوع الاستقرار للشبكة الكهربائية في كافة المناطق التابعة لسلطة مجلس النواب والحكومة الليبية.