أعلن
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي لفيروس
كورونا فى البلاد، بعد تسجيل 373 إصابة جديدة و7 حالات وفاة .
فيما
توزعت الحالات على البلديات كالتالي:
– طرابلس
: 114 حالة
– بني
وليد : 4 حالات جديدة
– جنزور
: 7 حالات
– غريان
: 4 حالات
– الزاوية
الجنوبية : 26 حالة جديدة
– الزاوية
: 1 حالة مخالطة
– صبراتة
: 4 حالات
– المعمورة : 3 حالات جديدة
– الخمس
: 32 حالة جديدة
– ترهونة
: 6 حالات
– يفرن
:10 حالات
– سواني
بني آدم : 4 حالات
– زوارة
: 1 حالة مخالطة
– الجفارة
: 1 حالة جديدة
– الماية
: 1 حالة مخالطة
– الزنتان
: 5 حالات
– زليتن
: 45 حالة
– طبرق
: حالتان
– مرزق
: حالتان
– البوانيس
: 1 حالة جديدة
– بنت
بية : 11 حالة مخالطة
– بنغازي
: 8 حالات
– بن
جواد : 1 حالة جديدة
– مصراتة
: 80 حالة
فيما
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 16 حالة
شفاء، 7 حالات وفاة .
وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات
بفيروس كورونا فى ليبيا بلغ 6302 حالة، منها 5430 حالة نشطة، و المتعافين بلغ 740،
وإجمالى عدد الوفيات وصل إلى 132 حالة .
The post طرابلس الأعلى في الإصابات.. 6302 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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