أعلن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي لفيروس

كورونا فى البلاد، بعد تسجيل 373 إصابة جديدة و7 حالات وفاة .

فيما

توزعت الحالات على البلديات كالتالي:

– طرابلس

: 114 حالة

– بني

وليد : 4 حالات جديدة

– جنزور

: 7 حالات

– غريان

: 4 حالات

– الزاوية

الجنوبية : 26 حالة جديدة

– الزاوية

: 1 حالة مخالطة

– صبراتة

: 4 حالات

– المعمورة : 3 حالات جديدة

– الخمس

: 32 حالة جديدة

– ترهونة

: 6 حالات

– يفرن

:10 حالات

– سواني

بني آدم : 4 حالات

– زوارة

: 1 حالة مخالطة

– الجفارة

: 1 حالة جديدة

– الماية

: 1 حالة مخالطة

– الزنتان

: 5 حالات

– زليتن

: 45 حالة

– طبرق

: حالتان

– مرزق

: حالتان

– البوانيس

: 1 حالة جديدة

– بنت

بية : 11 حالة مخالطة

– بنغازي

: 8 حالات

– بن

جواد : 1 حالة جديدة

– مصراتة

: 80 حالة

فيما

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 16 حالة

شفاء، 7 حالات وفاة .

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات

بفيروس كورونا فى ليبيا بلغ 6302 حالة، منها 5430 حالة نشطة، و المتعافين بلغ 740،

وإجمالى عدد الوفيات وصل إلى 132 حالة .

The post طرابلس الأعلى في الإصابات.. 6302 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24