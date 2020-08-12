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طرابلس الأعلى في الإصابات.. 6302 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي لفيروس
كورونا فى البلاد، بعد تسجيل 373 إصابة جديدة و7 حالات وفاة .

فيما
توزعت الحالات على البلديات كالتالي:

– طرابلس
: 114 حالة

– بني
وليد : 4 حالات جديدة

– جنزور
: 7  حالات

– غريان
: 4 حالات

– الزاوية
الجنوبية : 26  حالة جديدة

– الزاوية
: 1 حالة مخالطة

– صبراتة
: 4 حالات

 – المعمورة : 3 حالات جديدة

– الخمس
: 32 حالة جديدة

– ترهونة
: 6 حالات

– يفرن
:10 حالات

– سواني
بني آدم : 4 حالات

– زوارة
: 1 حالة مخالطة

– الجفارة
: 1 حالة جديدة

– الماية
: 1 حالة مخالطة

– الزنتان
: 5 حالات

– زليتن
:  45 حالة

– طبرق
: حالتان

– مرزق
: حالتان

– البوانيس
: 1 حالة جديدة

– بنت
بية : 11 حالة مخالطة

– بنغازي
: 8 حالات

– بن
جواد : 1 حالة جديدة

– مصراتة
: 80 حالة

فيما
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل  16  حالة
شفاء، 7  حالات وفاة .

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات
بفيروس كورونا فى ليبيا بلغ 6302 حالة، منها 5430 حالة نشطة، و المتعافين بلغ 740،
وإجمالى عدد الوفيات وصل إلى 132 حالة .

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قناة ليبيا 24

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