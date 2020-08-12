هون.. مظاهرة بشأن معاناة أهل المدينة من انقطاع المياه-((صور))

تقرير/218

قام نشطاء من المجتمع المدني ينتمون لعدة مؤسسات تطوعية وشبابية وأهلية في مدينة هون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المجلس التسييري لبلدية “الجفرة” معبرين عن غضبهم بشأن انقطاع المياه على معظم أحياء المدينة وعموم المدن الثلاث المتقاربة “هون وودان وسوكنة” لأكثر من “3” أشهر .

وطالب المتظاهرون رئيس المجلس التسييري لبلدية الجفرة بإيجاد حل جذري وعاجل، محذرين من تصعيد الموقف إذا استمرت هذه المعاناة وتفاقمت الأزمة التي يرى منظمو الوقفة بأنها أزمة مفتعلة من مسؤولي شركة المياه ببلدية الجفرة .

ويعزي المسؤلون عن المياه في البلدية سبب عدم ضخ المياه في الشبكة العامة من الأبار الرئيسة الواقعة بمدينة “سوكنة”، إلى الخزانات الرئيسة و الفرعية في المدن المذكورة بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر ولفترات طويلة، الأمر الذي أربك عملية ضخ المياه وبقدرة إنتاجية ضعيفة جدا .

وأكد عدد من النشطاء والمتابعين للأزمة لـــ 218 أن معظم الأبار والخزانات الرئيسة مزودة بمولدات كهربائية تعمل عند انقطاع الكهرباء ، فيما كان أرجع المسؤلون على الخزانات أن عدم تشغيل مولدات الكهرباء يعود لشح مادة “الديزل/النافتة” الوقود المستخدم لتشغيل المولدات.

وأفاد أحد المتظاهرين بوجود أكثر من جهة قامت بتوفير الوقود لهذه المولدات ولكن نظراً للتقاعس الكبير من شركة المياه لم يتم تشغيل تلك المولدات إلا لفترة قصيرة حتى بعد توفر الوقود .

يشار إلى أن سكان المدن الثلاث يعانون الأمرين فمواطنو وسكان مدينة هون يشترون المياه عبر صهاريج نقل المياه وبتكلفة وصلت إلى ما بين 100 إلى 120 دينار ، فيما يزداد الأمر سوءاً عند أهالي مدينة ودان الذين يبعدون عن مصدر المياه بمدينة سوكنة 40 كيلو متراً حيث وصل ثمن النقل عبر صهاريج المياه المتنقلة بالمدينة إلى مابين 180 إلى 220 دينار ليبي .

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