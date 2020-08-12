أكثر من نصف حالات «كورونا» المكتشفة خلال 24 ساعة في طرابلس ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، اكتشف أكثر من نصف العدد في مدينتي طرابلس ومصراتة.

وجاءت طرابلس أولا بواقع 114 حالة، ثم مصراتة بـ 80 حالة، بينما توزاعت باقي الحالات بواقع أربع حالات في بني وليد، وسبع حالات في جنزور، و4 حالات في غريان، و26 حالة في الزاوية الجنوبية، وحالة في الزواية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، المنشورة على صفحة المركز في فيسبوك، اليوم الأربعاء.

77 حالة في الخمس وزليتن

واكتشفت أربع حالات في صبراتة، وثلاث حالات في المعمورة، و32 حالة في الخمس، وست حالات في ترهونة، وعشر حالات في يفرن، وأربع حالات في سواني بني آدم، وحالة في زوارة، وحالة في الجفارة، ومثلها في الماية، وخمس حالات في الزنتان.

إضافة إلى 45 حالة في زليتن، وحالتين في طبرق، وحالتين في مرزق، وحالة في البوانيس، و11 حالة في بنت بية، وثمان حالات في بنغازي، وحالة في بن جواد.

تعافي 16 مصابا ووفاة 7 آخرين

وتعافى من المرض 16 مصابا موزعين بواقع 11 حالة في مصراتة، وخمس حالات في طبرق، بينما توفى سبع حالات، موزعة بواقع حالة لكل من شحات وبن جواد والشاطئ، وحالتين لكل من بنغازي ومصراتة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 6302 حالة بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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