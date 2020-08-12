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الشاطر: عقيلة صالح و«حفتر» وجهان لعملة «الخيانة الوطنية»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن جهود التوصل لحل سلمي في رمقها الأخير مكللة بفشل مخزي، مدعيا أن الحرب حين تنشب ستكتفي أمريكا بإصدار بيانات الرفض والإدانة.

وقال الشاطر في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ستنشب الحرب وحينها ستكتفي الإدارة الأمريكية بإصدار بيانات الرفض والإدانة. لا تتوقعوا مؤازرة منها بأي شكل كان”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لا فرق بين أن يتحاور مسؤول أوروبي أو أمريكي مع «عقيلة صالح» أو «خليفة حفتر» بحثا عن حل سلمي، فهما وجهان لعملة «الخيانة الوطنية» وشريكان في «ارتكاب جرائم قتل جماعي»”، على حد زعمه.

وتابع “هل عاد السفير الأمريكي لدى ليبيا من حواره مع «عقيلة صالح» في القاهرة بـ«خفي حنين»؟ أم بـ«صدمة نفسية» من المنطق الذي تكلم به رئيس برلمان من 20 عضوا، حيث بقية الأعضاء انفصلوا عنه وعن المقر الذي استبدله بفندق في القاهرة”، وفقا لادعائه.

الوسوم

الشاطر الغزو التركي المجلس الاستشاري المشير خليفة حفتر عقيلة صالح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الوطنية توجد عندكم مع نوم المرتزقة في غرف نوم نسائكم وانتم تستأذنون بالدخول الى غرفكم-لعنة الله عليكم ايها الخونة عدمي الشرف و الكرامة.

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  • اه ياشاطط ياعديم الشرف والكرامة ياعبد الاتراك يانجس .اذا كان المشير خليفة حفتر والمستشار غقيلة خائنين فماذا نقول عنك نقول انك شرموط ابن شرموطة وجزمة او سرماية قديمة فى ارجل الاخباش والمرتزقة اتفو عليك قليل اصل وعديم شرف . لابد من حربكم والقضاء عليكم والامساك بك ومن على شاكلتك وتعليقكم من بيضانكم فى ميدان عام ومرور الناس عليكم قبل تقطيعكم اربا ورميكم للكلاب الضالة ياماعون يابن الملاعين

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  • الوطنية عند الاخوان يتناكوا مثل النسوان من كلاب اردوغان مع امه واخته وابنته من اى زلمة سورى يعتبروه جهاد فى سبيل المرشد اما من يدافع عن سيادة الوطنى وكرامته فهو خائن عند هذا الرويبضة التافه وصدق رسولنا الكريم عندما وصف لنا صفات هذا الروببضة فى الحديث الشريف :-
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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