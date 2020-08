النهر الصناعي العظيم: فتح صمام التحكم بالمسار الشرقي وبدء تدفق المياه

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، الأربعاء، عن البدء في التشغيل الجزئي لصمامات التحكم و تدفق المياه عبر المسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق الإستهلاك على طول هذا المسار.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم البدء في التشغيل الجزئي لحين الوصول إلى التشغيل الكامل للمكونات التشغيلية للمنظومة ووصول معدلات الإنتاج إلى معدلاتها القصوى.

وناشد الجهاز جميع المواطنين التقليل قدر الإمكان من الاستهلاك، مطالبا أصحاب الاعتداءات على طول المسارين بالتعاون و إغلاق وصلات التغذية للمزارع حتى يتم التمكن من مواصلة تغذية كل المناطق.

