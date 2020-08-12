بحماية المرتزقة.. أنباء عن التجهيز لمهبط عسكري في ترهونة

تواردت أنباء عن نية حكومة الوفاق إنشاء مهبط عسكري داخل مدينة ترهونة، في وقت تُشير فيه مصادر عسكرية من المدينة إلى وجود المرتزقة السوريين حوله بكثافة، فضلاً عن انتشارهم الكبير داخل المدينة مؤخراً.

ونقلت صحيفة “العين الإخبارية” عن هذه المصادر قولها إن أعداداً كبيرة من المسلحين رُصِدت تحركاتهم بالقرب من موقع المهبط، إضافة إلى تدفق المعدات التي تستخدم في حفر وتسوية الأرض لإنشاء الطرق نحو المكان.

وأكدت ذات المصادر أن الوفاق تعمل على إنشاء مهبط عسكري لتعزيز عملياتها بالمنطقة، وتوسيع مواقعها باتجاه الجنوب الغربي، وخصوصا في مدينتي ترهونة وبني وليد.

وتدفع تركيا بآلاف المرتزقة إلى ليبيا، وتحديداً نحو طرابلس، لزجهم في ساحات القتال بهدف دعم حكومة الوفاق، فيما تُشير تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصل إلى 10 آلاف مرتزق.

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