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صحف عربية: «البلطجة» أصبحت سلاح «أردوغان» لتعويض هزائمه ولإحياء وهم «الإرث العثمانلي»

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر خبراء سياسيون في صحف اليوم الأربعاء، من تطورات عسكرية محتملة في ليبيا زادت من منسوب المخاوف من اندلاع حرب إقليمية ستجعل منطقة شمال أفريقيا على فوهة بركان، هذا في الوقت الذي يحاول خلاله أردوغان أن يعوض هزائمه الداخلية والخارجية فلا يجد طريقاً إلا المزيد من «البلطجة» التي أصبحت سلاحه الأهم لكي يكون متواجداً على الساحة، في صراعات لا تنتهي من أجل وهم إحياء «الإرث العثمانلي».

«العرب»

قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن هناك تباين في “آراء الخبراء السياسيين والعسكريين حول فكرة نشوب حرب إقليمية محتملة بين مصر وتركيا في ليبيا، وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات مرتبطة بالسياق العام الذي يشهده العالم، فرغم النفور بين الولايات المتحدة وروسيا اللتين تعتبران حليفين مهمين لكل من القاهرة وأنقرة، إلا أنهما تسعيان من خلف الكواليس إلى التهدئة خشية دخول المنطقة برمتها في حالة فوضى لن يتمكن أي من الفاعلين الكبار على الساحة الدولية من إخماد نيرانها لسنوات طويلة”.

ويجنح محللون بشكل كبير إلى احتمال حصول مواجهة في ليبيا بين القوات العسكرية المصرية التي ستدعمها القبائل شرق ليبيا، وبين القوات التركية والمرتزقة التي زج بهم الرئيس رجب طيب أردوغان في غرب ليبيا لمساعدة ميليشيات السراج، بينما يستبعد مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشانة اندلاع معركة مباشرة بين قوتين اقليميتين على أرض ثالثة، غير أنه نبه إلى إمكانية اندلاع حرب بالوكالة يقودها الليبيون أنفسهم.

ويحذر الخبراء من أن النزاع العسكري في ليبيا قد يكون طويل الأمد في حال اندلع ولن يفضي إلى حلول واضحة وحاسمة لأي من طرفي النزاع، في وقت أثبتت فيه المفاوضات السياسية فشلها في التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين بدءا من اتفاق الصخيرات الموقع منذ 2015 وانهيار جهود المبعوث الأممي السابق في ليبيا غسان سلامة.

«الشرق الأوسط»

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد كشف بعد اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة، عن اتجاه لتحويل مدينة سرت الاستراتيجية من بؤرة للصراع العسكري إلى مقر للسلطة الجديدة، التي يفترض أن تتكون لاحقاً لإدارة شؤون البلاد باتفاق الأطراف المحلية والإقليمية والدولية كافة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن «صالح»،  “اقترح لدى اجتماعه مع السفير الأمريكي “حلاً للأزمة التي تتخبط فيها ليبيا، بدون الوجود التركي”، على أن يجري تأمين مدينة سرت من قبل أجهزة نظامية ليبية، إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة، بينما تقوم قوات الجيش الوطني بمهامها خارج المدينة”، مؤكداً أن حكومة الوفاق ليست طرفاً في أي حوار، وشدد على تشكيل سلطة جديدة تملك شرعية جديدة، وإيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة “من دون أي وجود تركي”.

في غضون ذلك، دعا عقيلة صالح، السراج، إلى التخلي عن السلطة وافساح المجال لوجوه جديدة، موضحاً أن تركيا “تعرف أن حربها خاسرة، ولن تستطيع دخول سرت (…) وأمريكا ستخبر أنقرة بعدم فائدة الحرب في ليبيا”.

«البيان»

بدوره، قال الكاتب جلال عارف في مقال له بصحيفة “البيان” الإماراتية: “يبدو الرئيس التركي أردوغان كمن يصحو كل صباح ليتلقى تقريراً عن تدهور الليرة التركية، وتراجع الاقتصاد، وانهيار السمعة الدولية لبلاده والنفوذ الداخلي لحزبه، ثم يبدو بعد ذلك كله كأنه في عالم آخر من صنع أوهامه يتحدث منه بعظمة مفتعلة: حسناً.. أين سنمارس البلطجة هذا اليوم؟”.

وأضاف «عارف»، “أصبح أردوغان يقود بلداً ينهار اقتصاده بصورة غير مسبوقة بسبب المغامرات الخارجية والهوس بمد النفوذ وإدخال البلاد في صراعات لا تنتهي من أجل وهم إحياء “الإرث العثمانلي”، وما أسوأه من إرث لم يعرف إلا الدم والدمار لشعوب المنطقة، وفي مقدمتهم شعوب الوطن العربي”، مشيراً إلى أن “شعب تركيا الصديق فجأة يجد أن بلاده غارقة في حروب تمتد من سوريا والعراق إلى ليبيا وقطر واليمن.وأن بلاده قد تحولت إلى مورد للمرتزقة والإرهابيين، وإلى مصدر لتهديد الدول العربية، وشريك في التآمر عليها، وإلى مبتز لدول أوروبا ومثير للمشاكل في البحر المتوسط”.

وبحسب الكاتب: “يعرف أردوغان هذا أن أوروبا لا تقبله شريكاً، وأنه عند أمريكا مجرد أداة لتنفيذ مخططاتها، وعند روسيا مجرد حجر شطرنج في لعبتها مع أمريكا.. أما عن العالم العربي فالقصة أعمق والصراع معه (وليس مع الشعب التركي الصديق) هو صراع لا يقبل التهاون بعد كل الجرائم التي ارتكبها هذا المهووس العثمانلي”.

ويحاول «أردوغان» أن يعوض هزائمه الداخلية والخارجية فلا يجد طريقاً إلا المزيد من البلطجة التي أصبحت سلاحه الأهم لكي يكون متواجداً على الساحة! يبقى تركيزه على ليبيا رغم الضربات التي تلقاها بعد الخطوط الحمراء المصرية، وبعد أن تقدمت أمريكا للعب المباشر على الساحة الليبية بدلاً من اللاعبين الصغار!.. يفتعل مشكلة بالاقتراب من المياه الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط لأنه لا يستطيع الاقتراب من سرت!.. يتلقى الرد المناسب.

ويتساءل الكاتب “كيف تنجو تركيا من المصير الذي يقودها إليه أردوغان؟!”، لافتاً إلى أن هذا سؤال إجابته عند شعب تركيا الصديق وحده”، كما تساءل عن كيفية إنهاء العرب هذا العبث الأردوغاني (وكل العبث الأجنبي على أرضهم)”، متمنياً أن “وجود الإجابة سريعاً”.

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  • هزائم الجيش العثمانى على يد الجيش المصرى تفضح الادعاء بأمجاد الدول العثمانية المريضة
    تمت المعركة المعروفة باسم (قونية) بعد سبعة ساعات بهزيمة ساحقة للجيش العثماني فاقت هزائمه السابقة وأسر محمد باشا رشيد نفسه ولم يبق للسلطان جيش يدافع به عن أسطنبول عاصمة ملكه، واستولى إبراهيم باشا على (كوتاهية) فاستنجد السلطان العثماني بـأعـدائـه الروس فأرسلوا 15 ألف جندي لحماية أسطنبول وضغطوا على محمد على لإيقاف حربه وإبرام اتفاقية (كوتاهية) سنة 1833م (خوفا من إحلال دولة شابة محل الدولة العثمانية المريضة)».

    أوضح «حسين»: «أبرم السلطان العثماني معاهدة دفاعية هجومية مع أعدائه الروس فلم يكن صلح كوتاهية سوى فرصة لإعادة تجهيز الجيش العثماني وبادر السلطان بتدريب جنوده على الأنظمة الحديثة والأسلحة الحديثة تحت رعاية وإشراف الضباط الألمان (أعظم العسكريين في أوروبا) وبعث في يونيه 1839 بجيش تركي نظامي قوامه 40 ألف جندي تسانده قوة مماثلة من الجنود غير النظاميين تحصنوا بقلعة حصينة بقرية (نزيب(».

    وتابع: «وهاجم إبراهيم باشا الجيش العثماني في موقعة (نزيب) أو كما يطلق عليها (نصيبين) وانتهت بهزيمة نكراء فاقت كل هزائم الأتراك السابقة وتوفي السلطان العثماني بعد تجرعه لنبأ الكارثة وأبحر الأسطول العثماني لينضم للأسطول المصري، وهاجت إنجلترا واجتمعت إنجلترا وروسيا والنمسا وفرنسا وبروسيا وتم الإتفاق على معاهدة لندن 1840م في غيبة فرنسا وأملوا شروطهم على محمد على بموافقة الباب العالي بالإنسحاب، وجاءت الهزيمة من الداخل وليست من الخارج ألا وهي ثورة الشعب السوري واللبناني في وقت متزامن ضد حكم محمد على وبتأييد من أساطيل إنجلترا، وأصدر محمد على أوامره إلى إبراهيم باشا بإخلاء سوريه والعودة لمصر، وطويت الصفحة العسكرية لهذا القائد العظيم».

    حكمه لمصر

    ويشير «حسين»، في موسوعة «تاريخ مصر» إلى أنه «في عام 1847 م قام إبراهيم باشا برحلة لأوروبا فأستقبل استقبالا حافلا في إيطاليا وباريس وإنجلترا باعتباره القائد العسكري الذي لم يهزم في أي موقعة حربية خاضها وأحيط بمظاهر الإجلال من الملوك والشعوب».

    وعن حكمه لمصر، يوضح «حسين» «فنظرا لمرض محمد على في عام 1948م صدر فرمان من كبار العلماء والمشايخ بتعيين إبراهيم باشا والي على مصر ولكن القدر لم يمهله ليترك بصمته عل ولاية مصر أو لإقامة الوحدة العربية التي سعى إليها فوافته المنية في 15 نوفمبر سنة 1848م وعمره لم يتجاوز الستين سنة ولم تزد فترة حكمه عن سبعة أشهر، وظل تاريخ إبراهيم باشا هو تاريخ مصر العسكري في هذه الفترة».

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  • الامجاد للجيش المصرى ضد الدولة العثمانية ومرتزقتها وحتى تحالفها مع الروس كالعادة واوربا

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