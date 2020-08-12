رئيس مركز شرطة طريق المطار يكشف طريقة التعامل مع بلاغ بوفاة مصاب بـ«كورونا»

كشف رئيس مركز شرطة طريق المطار عقيد عبدالفتاح الولوال عن الطريق التي يتبعها رجال الأمن في التعامل بلاغ بوفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الأهالي في نطاق عمل المركز أبلغوا عن حالتي وفاة جراء الفيروس، وقد جرى تحرير محضرين بذلك وإحالتهما إلى اللجنة المشكلة لمجابهة الوباء، حسب تصريح إلى صفحة مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأضاف الولوال: «المادة رقم 14 من قانون الإجراءات تفرض علينا فتح محضر بالخصوص، والعرض علي النيابة العامة، وهذا عبر تطبيق الطرق الاحترازية والوقائية أثناء التعامل مع المبلغ، من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد».

ولفت الولوال إلى تحرير 20 محضر خرق حظر التجول خلال أسبوع، إضافة إلى التعامل مع ثلاث قضايا سرقة سيارات.

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