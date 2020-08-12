«النهر الصناعي»: فتح صمام التحكم بالمسار الشرقي وبدء تدفق المياه

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، البدء في التشغيل الجزئي لصمامات التحكم وتدفق المياه عبر المسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار.

وأوضح الجهاز في إيجاز صحفي، نشره عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “تم البدء في التشغيل الجزئي لحين الوصول إلى التشغيل الكامل للمكونات التشغيلية للمنظومة ووصول معدلات الإنتاج إلى معدلاتها القصوى”.

وناشد الجهاز جميع المواطنين التقليل قدر الإمكان من الاستهلاك، مطالبا أصحاب الاعتداءات على طول المسارين بالتعاون وإغلاق وصلات التغذية للمزارع حتى يتم التمكن من مواصلة تغذية كل المناطق.