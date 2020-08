علقت بلدية

طرابلس المركز على شكاوي أهالي البلدية بشأن تسرب المياه، موضحة تواصلها مع شركة

المياه والصرف الصحي ومنظومة النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة-سهل الجفارة

لمعرفة أسباب هذا التسرب.

وقالت البلدية

عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، الأربعاء إن الجهات

الثلاث أكدت أن سبب تسرب المياه يعود إلى زيادة ضغط المياه، ما أثر على بعض النقاط

المتهالكة في الشبكة؛ بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وعدم صيانتها بشكل مستمر.

وأشارت البلدية،

إلى أن ذلك كله تسبب في حدوث انهيار في بعض أجزاء شبكة المياه.

وكان جهاز النهر

الصناعي، منظومة الحساونة-سهل الجفارة، قد أعلن أمس الثلاثاء، استمرار عمليات

التشغيل التدريجي للمنظومة، وقرب انتهاء التعبئة للخط الرئيسي.

وتشتكي إدارة

النهر الصناعي العظيم، من الاعتداءات

المتكررة على المنظومة في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية

والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن الجبل الغربي ومدينة الشويرف والمناطق

المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وناشدت إدارة

النهر الصناعي العظيم عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول

ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات، التي ستكون سببا

في إيقاف الأمداد المائي.

The post طرابلس المركز: تهالك الشبكة وعدم صيانتها أدى لتسرب المياه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24