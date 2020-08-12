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إعلامي مصري: تركيا وقطر تلاعبان الصومال بـ«حركة الشباب» لإجباره على إرسال المرتزقة لليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الإعلامي المصري، محمود الورواري، أن تركيا وقطر تسعيان لـ«صوملة» ليبيا، مشيرا إلى أنه مؤخراً نشر موقع «صومالي غارديان»، خبراً أن أكثر من ألفي صومالي أرسلتهم تركيا ومعها قطر إلى ليبيا للقتال كمرتزقة، مع قوات فائز السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال الورواري في مقال له بصحيفة «الشرق الأوسط»: “واضح أن الموضوع له أبعاد كثيرة ومتداول بين الصوماليين منذ تسعة أشهر، لدرجة أن هناك حملة صومالية موجهة إلى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تحركها أصوات أمهات هؤلاء الشباب الصوماليين؛ تطالب بالكشف عن مصير أبنائهن المختفين في ليبيا”.

وأضاف “تفاعلت الحكومة الصومالية الحالية مع الموقف، وخرج وزير الخارجية الصومالي ينفي أن يكون هناك أعضاء من جيش بلاده الوطني يعملون مرتزقةً في ليبيا، قد يكون الرجل محقاً في ذلك، لكن الذين تم إرسالهم إلى ليبيا ليس شرطاً أن يكونوا من المنتمين للجيش الصومالي الرسمي، وإنما بالطبع هم من عامة الشعب الصومالي الذين تخرجوا بعد دورات تدريبية داخل القاعدة العسكرية التركية الموجودة في الصومال”.

وأوضح أن الصومال بالنسبة لتركيا، أصبح في قبضة سطوة وسيطرة أردوغان منذ أن قام بزيارته الأولى عام 2011، ثم بعدها تم توقيع مجموعة اتفاقيات ترجمت بعد ذلك في تأسيس أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج الأراضي التركية عام 2017، قائلا: “من الطبيعي أنه بعد تسعة أعوام من الاستثمار «الأردوغاني» في الصومال أن يتحول الصومال إلى خزان مرتزقة ومقاتلين للأتراك، مع كامل التقدير والاحترام للشعب الصومالي”.

وتابع “أردوغان وعد الحكومة الصومالية، بأنه سيلعب دوراً مهماً في مساعدتهم على مواجهة خطر حركة الشباب الصومالي المتطرفة التي تعتبر هجماتها أكبر تحدٍ أمام استقرار الصومال، وذلك عبر الحليف التركي الأهم في المنطقة وهو «قطر» التي تعتبر الداعم الأكبر والأبرز لحركة الشباب الصومالي منذ تأسيسها عام 2004 كذراع عسكرية لـ«المحاكم الإسلامية»، بقيادة شيخ رشيد أحمد – ثم انشقت الحركة عن «المحاكم الإسلامية» بعد تأسيس ما عرف بتحالف المعارضة الصومالي”.

وأشار إلى أن أردوغان وقطر يلاعبان الرئيس محمد عبد الله فرماجو بورقة حركة الشباب، فلو فكر الرئيس الصومالي في مخالفة أوامر أردوغان وقطر سيتم تقوية حركة الشباب وتمويلها لتلتهم الصومال، كما كان عند تأسيسها، وإن أطاعهم سينتهي التهديد، مضيفا “قطر تحتفظ بالرجل الثاني في حركة الشباب، وهو أبو بكر علي آدم، ورئيس الحركة حسن عويس المحتجز الآن لدى الحكومة الصومالية، كان على علاقة قوية جداً مع رجل الأعمال القطري المطلوب دولياً عبد الرحمن النعيمي، الذي أعطى عويس دعماً مالياً يصل إلى 250 ألف دولار”.

وشدد على أن تركيا تؤدي دور الفتوة الأجير بالنسبة لقطر في ليبيا، في إطار مناكفتها لمصر، متابعا “في الوقت نفسه أردوغان الذي يؤدي دور الفتوة الأجير، يسعى لاستغلال الخزينة القطرية لاستكمال مخطط كبير، يبدأ من الصومال ويصل إلى ليبيا وغاز شرق المتوسط، وبالتالي يضع أردوغان قدمي أطماعه واحدة في البحر المتوسط والأخرى في البحر الأحمر”.

واستطرد “مصلحة أردوغان في أن يبقى إقليم الصومال بما فيها «أرض الصومال» موحداً، حتى يمكن لقاعدته العسكرية في مقديشو أن تتحرك حتى تصل إلى شواطئ خليج عدن، ومنها يتمدد عبر اليمن، ثم يتمدد عبر البحر الأحمر ليناكف السعودية ومصر والسودان، على رأس البحر المتوسط وعبر ليبيا تكتمل كماشته على العالم العربي، ووقتها يكون الأمن القومي العربي في خطر”.

وواصل “هنا تأتي بعض المساعي العربية للحد من التغول التركي بمساعدة قطر في المنطقة، منها «منتدى البحر الأحمر» الذي طرحت فكرته عام 2018 كتجمع إقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وأيضاً «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر»، وهو اقتراح سعودي حظي بدعم عربي وأفريقي، لو اكتمل يمكن أن يؤسس حائط صد قوياً ضد أي تدخلات خارجية”.

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الصومال الغزو التركي المرتزقة تركيا حركة الشباب قطر ليبيا

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    هزائم الجيش العثمانى على يد الجيش المصرى تفضح الادعاء بأمجاد الدول العثمانية المريضة
    تمت المعركة المعروفة باسم (قونية) بعد سبعة ساعات بهزيمة ساحقة للجيش العثماني فاقت هزائمه السابقة وأسر محمد باشا رشيد نفسه ولم يبق للسلطان جيش يدافع به عن أسطنبول عاصمة ملكه، واستولى إبراهيم باشا على (كوتاهية) فاستنجد السلطان العثماني بـأعـدائـه الروس فأرسلوا 15 ألف جندي لحماية أسطنبول وضغطوا على محمد على لإيقاف حربه وإبرام اتفاقية (كوتاهية) سنة 1833م (خوفا من إحلال دولة شابة محل الدولة العثمانية المريضة)».

    أوضح «حسين»: «أبرم السلطان العثماني معاهدة دفاعية هجومية مع أعدائه الروس فلم يكن صلح كوتاهية سوى فرصة لإعادة تجهيز الجيش العثماني وبادر السلطان بتدريب جنوده على الأنظمة الحديثة والأسلحة الحديثة تحت رعاية وإشراف الضباط الألمان (أعظم العسكريين في أوروبا) وبعث في يونيه 1839 بجيش تركي نظامي قوامه 40 ألف جندي تسانده قوة مماثلة من الجنود غير النظاميين تحصنوا بقلعة حصينة بقرية (نزيب(».

    وتابع: «وهاجم إبراهيم باشا الجيش العثماني في موقعة (نزيب) أو كما يطلق عليها (نصيبين) وانتهت بهزيمة نكراء فاقت كل هزائم الأتراك السابقة وتوفي السلطان العثماني بعد تجرعه لنبأ الكارثة وأبحر الأسطول العثماني لينضم للأسطول المصري، وهاجت إنجلترا واجتمعت إنجلترا وروسيا والنمسا وفرنسا وبروسيا وتم الإتفاق على معاهدة لندن 1840م في غيبة فرنسا وأملوا شروطهم على محمد على بموافقة الباب العالي بالإنسحاب، وجاءت الهزيمة من الداخل وليست من الخارج ألا وهي ثورة الشعب السوري واللبناني في وقت متزامن ضد حكم محمد على وبتأييد من أساطيل إنجلترا، وأصدر محمد على أوامره إلى إبراهيم باشا بإخلاء سوريه والعودة لمصر، وطويت الصفحة العسكرية لهذا القائد العظيم».

    حكمه لمصر

    ويشير «حسين»، في موسوعة «تاريخ مصر» إلى أنه «في عام 1847 م قام إبراهيم باشا برحلة لأوروبا فأستقبل استقبالا حافلا في إيطاليا وباريس وإنجلترا باعتباره القائد العسكري الذي لم يهزم في أي موقعة حربية خاضها وأحيط بمظاهر الإجلال من الملوك والشعوب».

    وعن حكمه لمصر، يوضح «حسين» «فنظرا لمرض محمد على في عام 1948م صدر فرمان من كبار العلماء والمشايخ بتعيين إبراهيم باشا والي على مصر ولكن القدر لم يمهله ليترك بصمته عل ولاية مصر أو لإقامة الوحدة العربية التي سعى إليها فوافته المنية في 15 نوفمبر سنة 1848م وعمره لم يتجاوز الستين سنة ولم تزد فترة حكمه عن سبعة أشهر، وظل تاريخ إبراهيم باشا هو تاريخ مصر العسكري في هذه الفترة».

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