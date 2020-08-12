السفير الإيطاليّ في ليبيا يقدم اقتراحًا جديدًا لحكومة الوفاق بشأن مذكّرة الهجرة بين البلدين

ليبيا – قدّم السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو اقتراحًا جديدًا إلى حكومة الوفاق وذلك بشأن مذكّرة الهجرة بين البلدين.

حيث تمّ وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية الانتهاء من اقتراح جديد لمذكّرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعيّة والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود، عقب اجتماع اللجنة في 2 يوليو الماضي في روما فيما تم تقديمه إلى سلطات حكومة الوفاق.

وجاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالي في ليبيا مع وزير خارجيّة الوفاق محمد سيالة لمناقشة التعاون في الهجرة غير الشرعيّة.

يذكر أنّ مسوّدة المذكرة الجديدة كانت موضع مشاورة وزارية عقدت في روما في 2 يوليو في جلسة التفاوض الأولى للجنة الإيطاليّة الليبيّة المشتركة.

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