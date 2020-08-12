مفوضية كشاف الجفرة تعقد اجتماعها الدوري

احتضن بيت ثقافة الجفرة بمدينة هون، الاجتماع الدوري لمفوضية كشافة الجفرة بحضور قادة الأفواج الكشفية بهون وودان وسوكنة وزلة وقدامى الكشافين ومفوض كشافة الجفرة ونائب المفوض للمرشدات.

وناقش المشاركين في الاجتماع برنامج عمل المفوضية، خلال الموسم الكشفي للعام 2020 الذي جمدت مناشطه الميدانية والتجمعات الكشفية تفاديا لانتشار عدوى كورونا بحيث يتركز دور شباب الكشافة على العمل الاجتماعي في المساعدة الانسانية والاعمال التطوعية.

كما استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الموسم الكشفي المنتهي من مناشط لافواج الكشافة.

وكرّمت المفوضية القائد الكشفي مفوض الرواد علي بشير ابوراس والقائد الكشفي بشير حبيب عابور المنسق الاعلامي ومنحهما شهادتي تقدير لدورهما المميز داخل الحرمة الكشفية.