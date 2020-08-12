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الشاطر: جهود التوصل لحل سلميّ في رمقها الأخير ومكلّلة بفشل مخزٍ

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنّه لا فرق بين أن يتحاور مسؤول أوروبي أو أميركي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أو القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، عن حلٍّ سلميّ.

الشاطر أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعيّ “تويتر” أنّ المستشار صالح والمشير حفتر وجهان لعملة الخيانة الوطنيّة و شريكان في ارتكاب جرائم قتلٍ جماعيّ، بحسب تعبيره.

واعتبر أنّ جهود التوصل لحلٍّ سلميٍّ في رمقها الأخير مكلّلة بفشل مخزٍ، مضيفًا “ستنشب الحرب، وحينها ستكتفي الإدارة الأمريكيّة بإصدار بيانات الرفض و الإدانة، لا تتوقعوا مؤازرة منها بأيّ شكل كان”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياحمار نتمنى ان يعود القتال ليسمح السيسى للجيش الوطنى بتخطى الخط الاحمر نحو مصراته ومنها لطرابلس هذه المرة بدعم مباشر من الجيش المصرى قاهر التتار من قبل وقاهر الدولة العثمانية وقاهر الاخوان اسقط مرشدهم وحبسه سبع سنوات مع كبار رؤوس الخرفان والبقية تاتى من خرفان ليبيا وتونس قريبا جدا فالجيش المصرى هزم الاتراك مرتين من قبل والثالثة قريبا
    هزائم الجيش العثمانى على يد الجيش المصرى تفضح الادعاء بأمجاد الدول العثمانية المريضة
    تمت المعركة المعروفة باسم (قونية) بعد سبعة ساعات بهزيمة ساحقة للجيش العثماني فاقت هزائمه السابقة وأسر محمد باشا رشيد نفسه ولم يبق للسلطان جيش يدافع به عن أسطنبول عاصمة ملكه، واستولى إبراهيم باشا على (كوتاهية) فاستنجد السلطان العثماني بـأعـدائـه الروس فأرسلوا 15 ألف جندي لحماية أسطنبول وضغطوا على محمد على لإيقاف حربه وإبرام اتفاقية (كوتاهية) سنة 1833م (خوفا من إحلال دولة شابة محل الدولة العثمانية المريضة)».

    أوضح «حسين»: «أبرم السلطان العثماني معاهدة دفاعية هجومية مع أعدائه الروس فلم يكن صلح كوتاهية سوى فرصة لإعادة تجهيز الجيش العثماني وبادر السلطان بتدريب جنوده على الأنظمة الحديثة والأسلحة الحديثة تحت رعاية وإشراف الضباط الألمان (أعظم العسكريين في أوروبا) وبعث في يونيه 1839 بجيش تركي نظامي قوامه 40 ألف جندي تسانده قوة مماثلة من الجنود غير النظاميين تحصنوا بقلعة حصينة بقرية (نزيب(».

    وتابع: «وهاجم إبراهيم باشا الجيش العثماني في موقعة (نزيب) أو كما يطلق عليها (نصيبين) وانتهت بهزيمة نكراء فاقت كل هزائم الأتراك السابقة وتوفي السلطان العثماني بعد تجرعه لنبأ الكارثة وأبحر الأسطول العثماني لينضم للأسطول المصري، وهاجت إنجلترا واجتمعت إنجلترا وروسيا والنمسا وفرنسا وبروسيا وتم الإتفاق على معاهدة لندن 1840م في غيبة فرنسا وأملوا شروطهم على محمد على بموافقة الباب العالي بالإنسحاب، وجاءت الهزيمة من الداخل وليست من الخارج ألا وهي ثورة الشعب السوري واللبناني في وقت متزامن ضد حكم محمد على وبتأييد من أساطيل إنجلترا، وأصدر محمد على أوامره إلى إبراهيم باشا بإخلاء سوريه والعودة لمصر، وطويت الصفحة العسكرية لهذا القائد العظيم».

    حكمه لمصر

    ويشير «حسين»، في موسوعة «تاريخ مصر» إلى أنه «في عام 1847 م قام إبراهيم باشا برحلة لأوروبا فأستقبل استقبالا حافلا في إيطاليا وباريس وإنجلترا باعتباره القائد العسكري الذي لم يهزم في أي موقعة حربية خاضها وأحيط بمظاهر الإجلال من الملوك والشعوب».

    وعن حكمه لمصر، يوضح «حسين» «فنظرا لمرض محمد على في عام 1948م صدر فرمان من كبار العلماء والمشايخ بتعيين إبراهيم باشا والي على مصر ولكن القدر لم يمهله ليترك بصمته عل ولاية مصر أو لإقامة الوحدة العربية التي سعى إليها فوافته المنية في 15 نوفمبر سنة 1848م وعمره لم يتجاوز الستين سنة ولم تزد فترة حكمه عن سبعة أشهر، وظل تاريخ إبراهيم باشا هو تاريخ مصر العسكري في هذه الفترة».

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  • ياشاطط اطمئن مكانكم محجوز فى النهاية مثل باقى الاهوان فى السجون ياميبون شطشط شاشا

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  • ياغير شاطر من يحاكم بالخيانة هو انت …هارب في تركيا ومقيم علي فتات سيدك كلب الصيد القردوغان عميل اسرائيل وامريكا و راعي الارهاب والدواعش ومحامي العاهرات والحشاشين والشواذ الجنسيين والمثليين….انت من سوف تحاكم ياعميل ياخائن…

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  • يامتخلف عقليا المباحثات بين عقيلة صالح باسم الشعب الليبى الذى انتخبه ممثلا له وبين السفير الامريكى ممثلا لترامب الذى يعمل اردوغان عنده كلب بينما انتم حريم السلطان لاوزن لكم وبتغيدة من ترامب بجعل الكلب التركى يرحل من ليبيا !!!

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