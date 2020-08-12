سفير أمريكا بالجزائر بعد انتهاء مهامه: ندعم جهود وقف النار في ليبيا رغم الصعوبات

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، إن “واشنطن والجزائر تتشاطران نفس وجهة النظر بالنسبة لضرورة دعم مسار الأمم المتحدة لإحلال السلم والاستقرار في ليبيا”، مؤكدا أن بلاده تدعم جهود وقف إطلاق النار “رغم الصعوبات التي تحول دون ذلك”.

وأضاف «ديروشر»، في تصريحات صحفية، أن “بلاده تتفهم الأهمية التي توليها الجزائر للوضع في ليبيا، منوها بمعرفة الجزائر الدقيقة لتفاصيل الملف الليبي وبقيمة «الاستشارات» التي تتم بين البلدين بخصوص الأزمة الليبية.

وأعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، انتهاء مهامه الدبلوماسية رسميا في 24 أغسطس الجاري.