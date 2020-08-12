الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة سيكون اليوم على مناطق دواخل الشمال الغربي بينما تبقى دون تغير يذكر على باقي المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية المعتدلة السرعة تنشط مساءاً على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 34)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40)مْ على الدواخل.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 34)مْ على المناطق الساحلية ولا تتجاوز (28)مْ على المرتفعات الجبلية، وتصل إلى (38)مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا هذا اليوم مما قد تسبب في أثارة الأتربة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 45)مْ.