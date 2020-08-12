البدري: الفساد بالكهرباء موجود أكثر في المنطقة الغربية وانقطاعها في بنغازي بسبب الصيانة

أكد عبد السلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية، أن هناك أخطاء كبيرة في البلاد، مقرا بوجود عبث في أموال الشعب الليبي.

وقال البدري، خلال برنامج «فلوسنا» الذي يبث على «قناة الوسط»: “الليبيون قادرون على حل جميع مشاكلهم إذا ما جلسوا للحوار مع بعضهم”، موضحا أن ما يروج عن صرف 9 مليارات ميزانية لا صحة له باعتبار أنها قروض من البنوك التجارية، مؤكدا أنه لم يصرف أي قرش منذ سنة 2011”.

وأضاف “لا يمكن أن تقوم دولة في ظل الفساد الموجود في البلاد كلها على المستوى الإداري والمالي، فانقطاع الكهرباء في بنغازي هو بسبب الصيانة وسيقع حلها قريبا”، موضحا أن قفل النفط لا يشكل سببا مقنعا لانقطاع الكهرباء، فالفساد بالكهرباء موجود أكثر في المنطقة الغربية.

وتابع “نقود في مجموعات فيها مليشيات وعصابات، والأغنياء هم المافيات على غرار بالحاج، وهناك فساد في كل المؤسسات”، داعيا إلى الانطلاق في العلاج، مشددا على أن حصول الأتراك على قروض دون فوائد فيما يحرم الليبي من هذه الامتيازات.

واعتبر أنه لا يمكن مقارنة المنطقة الغربية والشرقية فيما يخص انقطاع الكهرباء، باعتبار أن المنطقة الشرقية لا تشهد انقطاعات وطرح أحمال بالساعات والأيام على غرار ما يحدث في الغربية، موضحا أن الانقطاعات القليلة الأخيرة وقعت نتيجة نقص الوقود وعدم وجود قطع غيار بسبب غياب الأموال والاعتمادات التي تفتح عن طريق مصرف ليبيا المركزي الذي يتلكأ في صرفها.

وأعلن عن صرف 370 مليون دينار اعتمادات من المركزي منذ انشاء الحكومة الليبية، مؤكدا أنه تم صرف ما يقارب الـ 20 مليون على الكهرباء.