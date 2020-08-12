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عماري زايد يبحث مع معتوق سبل تسليم موقع مطار طرابلس الدوليّ لمواصلات الوفاق

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسيّ محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء مع وزير المواصلات ميلاد معتوق الإجراءات المتّخذة لتسليم موقع مطار طرابلس الدولي من قبل وزارة المواصلات واستئناف العمل بمشروع صالة الركاب والمشاريع المكمّلة له.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آليات توفير مستلزمات وموادّ التعقيم لمطار معيتيقة بعد استئناف الرحلات الجويّة منه وإليه مؤخرًا واستكمال مرحلة الصيانة.

كما تطرّق الاجتماع إلى عدد من المشاريع الطارئة التي يحتاجها القطاع ومنها إنشاء محطّة ركّاب جديدة في مطار مصراتة الدولي.

وبدوره، أكّد زايد على ضرورة ترتيب اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم وزارات “الدفاع والداخلية والمواصلات ورئاسة الأركان” للتنسيق من أجل تسليم موقع مطار طرابلس العالميّ لوزارة المواصلات لتمكين المقاولين من استئناف العمل وفق الجدول الزمنيّ المتفق عليه.

ومن جانبه،طالب معتوق خلال الاجتماع التدخّل في تسريع إجراءات وزارة المواصلات التي تحتاج اعتمادًا من المجلس الرئاسي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يالمهازل القدر…مجرم وارهابي وخريج سجون أصبح وزيرا…نهاية الدنيا فعلا…ولكن هذه نتائج ثورة او نكبة القهاير …الثورة السودا النودا ..التي أنتجت لنا هذه الحثالات وجعلت منهم مسئولين و وزراء وسفراء …عملاء وخونة وارهابيين اصبحوا يتصدرون المشهد ويتعامل معهم الغرب الظالم بكل أريحية…لعنة الله علي السياسة ..فعلا لعبة القذرين…الغرب يعرف هؤلاء جيدا ومصنفين مجرمين لديه ومطلوبين والان يمنحهم الامتيازات وتأشيرات فورية للزيارة والسياحة والاقامة…سبحان امغير الاحوال…الغرب يعرف من الوطني ومن الخائن والعميل ولكنه يفضل ان يتعامل مع المأجور العميل الخائن امثال هؤلاء الكلاب الضالة فعلا …فلا نامت اعين الجبناء……….

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