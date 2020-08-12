«الأحوال المدنية»: ضبط «سوري» حاول رشوة موظفين للحصول على وثائق ثبوتية ليبية

احتفت مصلحة الأحوال المدنية باثنين من منتسبيها لرفضها رشوة من شخص سوري الجنسية بغرض إتمام إجراءات له بالمخالفة للقانون ومحاولة الحصول على أوراق ثبوتية ليبية، وأعدا كمينا لضبطه متلبسا.

وقالت المصلحة في بيان صادر عنها: “كلنا فخر كونكما ضمن كوادرنا المؤثرة والحريصة على الأمن القومي الليبي، فقد أبليتما خير البلاء وظهرتما بأفضل صورة يقتدي بها غيركما من موظفي مصلحة الأحوال المدنية”.

وأضاف البيان “يتقدم السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، بالشكر والتقدير لكل من: مساعد ضابط، علي السعيطي، والموظف حسين العرفي، وذلك على مجهوداتهما وحرصهما على مصلحة الوطن وحفاظا على الهوية الليبية”.

وتابع “قام المذكوران بضبط مواطن سوري الجنسية حاول إعطائهما رشوة لغرض إتمام إجراءاته وتم إعداد كمين من قبل مساعد ضابط، علي السعيطي وتم ضبطه متلبسا وهو يقوم برشوة الموظف وستتم إحالة المواطن سوري الجنسية إلى جهات الاختصاص”.