العريبي يرحب بما انتهى إليه لقاء عقيلة مع نورلاند بالقاهرة

رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، بما انتهى إليه لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة.

وقال العريبي، “إنه يؤيد مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للسفير الأمريكي بأن تكون سرت تحت حماية وزارة الداخلية ممثلة في جميع مديريات الأمن من جميع أنحاء ليبيا”.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وفقا لهذا المقترح “فإن السلطة التشريعية في سرت ستخضع لحكومة وحدة وطنية وستكون المدينة وئاما لليبيين ومقراً للسلطة التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات في فترة انتقالية تؤسس لبناء الدولة”.

كما أيّد العريبي، مقترح فتح النفط “بشرط ضمان وجود آلية تمنع حكومة الوفاق من التصرف في عوائد الليبيين أو وصول ثروات الشعب إلى أيدي الأتراك والمرتزقة إلى حين تأسيس سلطة تنفيذية جديدة”.