بعد الاعتداء اليوناني.. “الدفاع التركية” تخرج عن صمتها

أكدت وزارة الدفاع التركية تصميمها على الدفاع عن حقوق بلادها ومصالحها في مياهها الإقليمية مشيرة إلى أنها قادرة على ذلك.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر أن هذا التصميم نابع من “تاريخها المجيد ودعاء ومحبة الشعب التركي” حسب تعبيرها، ومن جهته أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنهم سيتخذون كافة التدابير اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم شرقي المتوسط.

وتطرق الوزير خلال اجتماع عقده مع قادة الجيش التركي عبر تقنية الفيديو إلى نشاط السفينة “أوروتش رئيس” المكلفة بمسح زلزالي في منطقة شرقي المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي والمتنازع عليها مع اليونان قائلا إنهم اتخذوا تدابير من أجل حماية مصالحهم وأن القوات البحرية هي من تحمي هذه السفينة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان خفر السواحل التركي إصابة 3 أتراك بـ”اعتداء” للبحرية اليونانية على قارب تركي.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن السفن التركية تسير في طريقها بغض النظر عما يسمى الاتفاقات ومن يتجاهلون القانون الدولي في البحر المتوسط بحسب قوله.

وزادت التوترات بين اليونان وتركيا عقب توقيع الأخيرة اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق، ومضيها بإرسال سفن للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لكل من قبرص واليونان.

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