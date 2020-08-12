مقترح إيطالي لتعزيز التعاون مع ليبيا بملف الهجرة

قدّم السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مقترحا جديدا، إلى حكومة الوفاق حول مذكرة الهجرة بين البلدين، ضمن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب وتعزيز أمن البلدين.

وناقش السفير الإيطالي المقترح المقدم مع وزير الخارجية محمد سيالة، كما سيقوم ببحثه خلال اجتماع مرتقب مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، والنائب أحمد معيتيق، في إطار مباحثات التعاون الأمني.

وتهدف مذكرة الهجرة بين إيطاليا وليبيا، إلى تحسين أوضاع المهاجرين على المدى القصير والمتوسط، لأجل التغلب تدريجياً على نظام المراكز، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين.

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