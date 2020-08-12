بني وليد تتلقى شحنة من التطعيمات الخاصة بالأطفال

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد، وصول شحنة من التطعيمات الخاصة بالأطفال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في البلدية، بعد انقطاعها لأسابيع.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران، أن الشحنة تتكون من تطعيمات روتينية للأطفال من سن شهرين وأربعة وستة شهور “الطعم الخماسي، الطعم السداسي، الطعم المضاد لالتهاب السحايا”.

وأكد أبوالنيران، أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد ستشرع بعملية التطعيم خلال الفترة القادمة ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الازدحام في مراكز التطعيم.

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