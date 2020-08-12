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عماري زايد لـ«السفير التركي»: ما يربطنا ببلدكم هو المستقبل المشترك من العمل والبناء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي بـ«حكومة السراج»، أن ما يربط ليبيا بدولة تركيا، هو المستقبل المشترك من العمل والبناء، على حد قوله.

جاء ذلك خلال لقاء زايد بالسفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسن لبحث العلاقات الثنائية بين حكومة أردوغان وحكومة السراج.

وقال: “ما يربط ليبيا وتركيا هو مستقبل مشترك من العمل والبناء لصالح الشعبين والعمل المشترك”، بحسب تعبيره.

وتطرق اللقاء إلى العودة القريبة للشركات التركية إلى ليبيا بمجرد إكمال «حكومة الوفاق» اتفاقها مع الشركات والحكومة التركية وذلك لاستكمال المشاريع في قطاعات التعليم، المواصلات، البنية التحتية.

الوسوم

السفير التركي المجلس الرئاسي حكومة الوفاق عماري زايد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • وقال: “ما يربط ليبيا وتركيا هو مستقبل مشترك من العمل والبناء لصالح الشعبين والعمل المشترك”

    كان عباك على بن ضو… أصلاً حتى العيل يعرف إنها علاقة في اتجاه واحد وهو مص دم الليبيين واستنزاف مقدراتهم لآخر مليم.

    وهذا كله من الخوانجية الأوباش الأوساخ الخونة عديمين الشرف والوطنية والرجولة.

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