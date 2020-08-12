بدء حملة التطعيمات لحديثي الولادة في تاورغاء

أعلنت إدارة الخدمات الصحية تاورغاء بدء حملة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، من أعمار شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر.

وأشارت إلى أن تطعيمات الأطفال من تسعة أشهر وحتى سنة ونصف ستبدأ غدا الخميس، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي هذا السياق، التقى أعضاء من المجلس المحلي تاورغاء مع مكتب الخدمات الصحية لبحث العراقيل التي تواجه الإدارة في المدينة، وسبل تذليلها لكي تتمكن من إنجاح حملة التطعيمات.

كما تسلمت إدارة الخدمات الصحية تاورغاء بعض الأدوية ومستلزمات التشغيل الطبي المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس الثلاثاء، ونقلت هذه الشحنة إلى وحدة الرعاية الصحية بتاورغاء.

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