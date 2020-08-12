امغيب: هذا هو الضامن الوحيد لاستمرار وحدة ليبيا

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن استمرار سيطرة الجيش على سرت والجفرة مع توقف ضخ النفط الا بعد الموافقة على الشروط التي طالب بها رئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش هما الضامن الوحيد لاستمرار وحدة ليبيا وطرد المحتل التركي وعودة السيادة الوطنية.

كما قال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”إن مقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وفق مبادرة المستشار عقيلة صالح، التي توجت بإعلان القاهرة، هو المتاح حالياً وهو الأقرب للتنفيذ عملياً، إن كانت هناك إرادة دولية صادقة لوقف اطلاق النار وإنهاء التواجد التركي ورحيل المرتزقة والانطلاق الفعلي لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ومن اهمها تفكيك المليشيات ونزع أسلحتها”.