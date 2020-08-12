لخفض إمدادات الغاز..العامة للكهرباء تعلن الدخول في طرح أحمال جزئي

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية اليوم الأربعاء أنها ستضطر إلى الدخول في عملية طرح أحمال جزئي بسبب خفض إمدادات الغاز.

وأضافت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز خفضت من إمدادات الغاز من ( 190 مليون قدم)، إلى ( 160 مليون قدم ) ، بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية إلى هذا الأمر سيُسبب في فقدان الشبكة إلى أكثر من 150 ميغا وات ما اضطرها إلى إجراء طرح الأحمال الخارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس الثلاثاء تحسن الشبكة الكهربائية ودخول جميع الوحدات على الشبكة والانتهاء من عملية طرح الأحمال وتحسن الوضع العام للشبكة.

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