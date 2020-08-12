لجنة مجابهة كورونا مصراتة: انقطاع الكهرباء أثر على وصول إسطوانات الأكسجين لمراكز العزل

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة أنه نتيجة للانقطاع المتكرر للكهرباء على البلدية أدى إلى تذبذب وصول اسطوانات الأكسجين لمراكز العزل.

وأضافت اللجنة في بيان لها إلى أن انقطاع الكهرباء وصل مصانع توليد الأكسجين إضافة لنقص وقود الديزل المشغل لمولدات الكهرباء مما تسبب في توقف العمل داخل غالبية مصانع توليد الأكسجين.

وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة أنه تم التواصل مع مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب لتزويد المصانع بالأكسجين المسال وتزويد مراكز العزل بالأكسجين المطلوب.

وأوضحت اللجنة أنه تم توفير مولدات كهرباء ذات جهد عالي لمصانع توليد الأكسجين المتعاقدة مع مراكز العزل، كما تم التواصل مع شركة البريقة لتسويق النفط لتوفير وقود الديزل.

وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة أنه تم الشروع في استلام مركز زريق الذي يحتوي على مصنع للأكسجين وعدد 16 سريراً للعناية الفائقة، والتواصل مع الشركة الموردة لمصنع الأكسجين الخاص بالمعهد القومي للأورام ومركز مصراتة الطبي للإسراع في تركيب المصانع في أقرب وقت ممكن.

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