القائد العام يصدر ترقية استثنائية لـ 448 ضابطا بالقوات المسلحة

الرجمة 12 أغسطس 2020 (وال) – أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، قرارًا تم من خلاله ترقية 448 ضابط في القوات المسلحة .

وجاء قرار الترقية الاستثنائي، لما قدمه هؤلاء الضباط من أعمال كان لها الأثر في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وشدد القائد العام في القرار الذي حمل رقم (345) لسنة 2020 على ضرورة تنفيذه بشكل عاجل من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . (وال – الرجمة )

حفتر

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