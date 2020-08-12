اجتماع أوروبي مرتقب لبحث الاستفزازات التركية بالمتوسط

تقرير 218

لم يستبعد الاتحاد الأوروبي الاستجابة لدعوة الحكومة اليونانية له لعقد اجتماع عاجل لبحث التوتر التركي المتصاعد مع اليونان وقبرص اليونانية إذ أوضح المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو احتمالية عقد اجتماع استثنائي في 27 من هذا الشهر لوزراء خارجية الاتحاد للرد على ما وصفه بالتهديدات التركية شرق المتوسط.

وجاء تصاعد حدة التوتر بين اليونان وأنقرة بعد إعلان البحرية التركية إجراء مسح زلزالي في منطقة غنية بالغاز الطبيعي و متنازع عليها شرق المتوسط وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان على لسان بيتر ستانو عن اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد تركيا في حال استمرت في نهجها الذي وصفه بالمقلق دون إعطاء أي تفاصيل عن هذه الإجراءات.

وأكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من جهته أن بروكسل ترفض تصرفات تركيا “السلبية” في مياه شرق المتوسط داعيا إلى حوار بناء وإيجابي معها .

ومع كل تلك التصريحات لا تزال تركيا متمسكة بخيارها في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع قبرص واليونان دون أن تصغي إلى دعوات الاتحاد الأوروبي الذي وصف هذه الممارسات بالاستفزازية، غير أن الحل العملي لهذه الأزمة من قبل الاتحاد لا يزال معلقا حتى الآن.

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