«لجنة الأمن القومي بمجلس النواب»: يمنع التعامل مع السفراء الأجانب إلا بعد مرور 10 سنوات على انتهاء عملهم بليبيا

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب طلال الميهوب، المؤسسات الليبية كافة، بالامتناع عن التعامل مع السفراء والمبعوثين الأجانب السابقين لدى ليبيا لمدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء تكليفهم من العمل في ليبيا، لما لهذا التعاون من ضرر بالدولة الليبية.

وأضاف “الميهوب” في منشور – اطلعت عليه الساعة 24 – اليوم الأربعاء، أن مثل هذا التعاون يضر بأمن ليبيا القومي، في ظل رغبة هؤلاء في التكسب من نفوذهم السياسي السابق في ليبيا، مؤكداً أن من يخالف هذا التعميم يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وتابع “الميهوب” قائلاً: “يحظر كذلك على رجال ومجالس الأعمال الاستعانة أو ضم هؤلاء المبعوثين، أو ضمهم في بعثات تجارية، سواء بالتعاقد أو بأي صيغة للتعاون، أو بدعوتهم لمقابلة مسئولين ليبيين، ويستثني من ذلك دعوتهم للحديث عن تجربتهم بدون مقابل مادي”.