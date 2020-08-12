رمضان البحباح: أرفض الاقتراح الأمريكي بجعل سرت منطقة “منزوعة السلاح”

قال الدبلوماسي الليبي والسفير السابق لدي ليبيا فى الهند رمضان البحباح، إن التدخل التركي في ليبيا هو تنفيذ للمشروع الاستعماري في الأراضى الليبية، وزيادة العبث بمقدراتها، ومن الواضح أن هذا الدور يلقى قبولا وترحيبا لدى بعض الدول التي تتدخل في الملف الليبي بشكل غير معلن، فهي من تعرقل أي حل لصالح الشعب الليبي بغية تدوير الأزمة التي تصب لصالحها.

وأضاف البحباح، خلال حواره لصحيفة”مصر العربية”، أن الدور المصري في ليبيا، بالتأكيد هو دور إيجابي وكان واضحا وحاسما سواء من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك من خلال قرار البرلمان المصري بدعم أشقائه في ليبيا، الأمر الذي حد من التدخل الأجنبي في بلادنا.

ورفض البحباح، الاقتراح الأمريكي الخاص بجعل سرت منطقة منزوعة السلاح، قائلا، إن وجود منطقة وسط ليبيا “منزوعة السلاح” هي في الواقع إفساح المجال للتدخل الأجنبي ومحاولة لحماية الحكومة الديكورية المفترضة لحكم ليبيا وعدم المساس بها من أي ردة فعل شعبية، لتتمكن من تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات التي تطلب منها.