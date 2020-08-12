داعش يُلملم قواه في ليبيا.. وعينه على المناطق النائية

حذرت دراسة أجراها معهد الدراسات الاستراتيجية في الكلية الحربية للجيش الأميركي من عودة مُحتملة لداعش إلى ليبيا، مرجحة أن حدوثه سيكون نتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، وتفاقمت بشكل كبير مؤخراً.

وتقول الدراسة إن “داعش يعود لرصّ صفوفه وتوسيع قدراته بهدوء” بعد أن زحف نحو صحراء الجنوب هرباً من مدينة سرت، ودعم وجوده هناك بالاتجار المحلي بالبشر والبضائع غير المشروعة.

وأشار المعهد الأميركي إلى أن غياب المراقبة وانشغال الليبيين في الصراع القائم بينهم وغياب حكومة قوية موحدة يُنمّي رغبة داعش في إنشاء موطئ قدم له في ليبيا، خاصة في المناطق النائية.

وعن مفتاح منع داعش من الاستقواء في ليبيا، تؤكد الدراسة أن إنهاء الحرب بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق وتشكيل حكومة فعّالة هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك.

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