مركزي طرابلس :847 مليون دينار أذونات الصرف المقدّمة من مالية الوفاق لمواجهة جائحة كورونا

ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزيّ في طرابلس تحت إدارة المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير ، أمس الثلاثاء بيانًا عن حجم الإيراد والإنفاق خلال الفترة من الأول من يناير حتى الـ31 من شهر يوليو الماضي من العام الحالي.

المصرف أوضح في بيانه الذي أطّلعت المرصد نسخة منه أنّ إجماليّ العجز في الإيرادات النفطيّة بلغ 1.282 مليار دينار، فيما بلغ العجز بإيرادات الضرائب 454 مليونًا.

ونوّه البيان إلى أنّ العجر في إيرادات الجمارك وصل 145 مليون دينار أما خسائر الاتصالات 151 مليون.

كما أشار إلى أنّ المخصّص من أرباح المصرف بلغت صفرًا، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي سجلت عجزًا بقيمة 133 مليون دينار. في الوقت الذي وصل فيه عجز رسم الخدمات وإيرادات أخرى إلى 129 مليونًا، بينما سجل بند تمويل الترتيبات الماليّة من ضريبة الجهاد 13 مليونًا، لافتًا إلى أنّ إجماليّ عجز الإيرادات النفطيّة والسياديّة بلغت 2.307 مليار دينار.

أما بشأن الإنفاق على باب المرتبات سُجّل فائض بقيمة 1.777 مليار دينار، والباب الثاني “التسييرية” بلغ الفائض 441 مليونًا، والباب الثالث التنمية سجل فائضًا بقيمة 615 مليونًا، بينما سجّل الباب الرابع الدعم عجزًا قدره 45 مليون دينار.

أما الباب الخامس “الطوارئ” بلغ الفائض 594 مليونًا ليكون إجمالي الإنفاق 3.382 مليار دينار.

كما نوّه المصرف إلى أنّ مطابقة الإيرادات النفطيّة شهريًا يتمّ بين المصرف مع المؤسسة الوطنيّة للنفط والمصرف الخارجي، موضّحًا أنّ إجماليّ أذونات الصرف المقدّمة من وزارة الماليّة بحكومة الوفاق لمجابهة جائحة كورونا بلغ 847 مليون دينار، وخصص مبلغ 562 مليونًا لوزارة الصحة و94 مليونًا للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليونًا لجهاز الطب العسكري و35 مليونًا لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و65 مليونًا لجهاز الإمداد الطبي و41 مليونًا للسفارات والقنصليّات الليبية في الخارج.

وأفاد المصرف أنّ البيان لا يتضمّن مرتبات شهر يوليو الماضي، لعدم ورودها من وزارة الماليّة حتى تاريخ إعداد البيان، مشيرًا إلى أنّ الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة بلغت حوالي 8 مليارات دولار، فيما بلغ إجماليّ الإيرادات النفطيّة 5.089 مليار دينار منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، و2.218 مليار دينار حصيلة الصادرات خلال الفترة، منها 53 مليون دينار عن شهر يوليو.

فيما بلغ إجماليّ إيرادات قطاع الاتصالات مبلغ 310 مليون دينار، منها 228 مليون دينار تمثل إيرادات مستحقّة عن عام 2019، وردت في فبراير 2020 كما بلغ إجمالي الإيرادات المحقّقة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة، 13.5 مليار دينار خصص منها 1.225 مليار لتمويل نفقات الباب الثالث التنمية ومن الترتيبات المالية خلال الفترة، ومبلغ 12.3 مليار دينار مخصّصة لسداد الدين العام.

وأشار البيان إلى أنّه تمّ تحويل مبلغ 1.2 مليار خلال الفترة لحساب الباب الثالث للمؤسّسة الوطنيّة للنفط، تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسيّ رقم 1080 لسنة 2019 بشأن تخصيص ميزانية استثنائيّة للمؤسّسة، تموَّل من فائض رسوم بيع النقد الأجنبيّ عن سنة 2018.

كما نبّه المصرف إلى تدنّي تحصيل الإيرادات السياديّة غير النفطيّة، حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 50% تقريبًا، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها.

كما شمل إنفاق الباب الرابع مبلغ 496 مليونًِا للإمداد الطبيّ، عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء كورونا، و1.983 مليار للمحروقات، و360 مليونًا للكهرباء، و173 مليونًا للمياه والصرف الصحيّ، و300 مليونًا للنظافة العامّة.

وبلغ العجز في إيرادات النقد الأجنبيّ 5.7 مليار دولار خلال الفترة، وتمّت تغطيته من احتياطيات مصرف ليبيا المركزيّ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.6 مليار دولار، منها 2.051 مليار عن صادرات نفطيّة لسنة 2019، في حين بلغ إجماليّ المدفوعات من النقد الأجنبيّ خلال الفترة 9.3 مليار دولار، عدا مبلغ 7 مليارات دولار تقريبًا التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستنديّة لصالح مؤسّسات وجهات عامّة موزعة كالتالي: “6.058 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجاريّة، 81 مليون دولار ما نفذ من مخصّص أرباب الأسر، 4.519 مليار دولار للاعتمادات، 1.458 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاصّ ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصيّة للمواطنين”.

المصرف أشار إلى أن اعتمادات مستنديّة لصالح مؤسسات وجهات عامّة موزعة أيضًا كالتنالي: 3.209 مليار دولار تحويلات الدولة منها 938 مليون دولار مصروفات قضايا خارجيّة وتحويلات خارجيّة لوزارة المالية، 1.841 مليار دولار للوطنيّة للنفط كدعم للمحروقات ومصروفات المؤسسة بالإضافة إلى 430 مليون دولار اعتمادات لجهات عامة.

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