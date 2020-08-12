تسجيل 373 إصابة جديدة بكورونا منها 114 في طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 373 إصابة جديدة، منها 114 حالة في طرابلس، المركز أعلن أيضا عن تسجيل 16 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.

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