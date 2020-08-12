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تسجيل 373 إصابة جديدة بكورونا منها 114 في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 373 إصابة جديدة، منها 114 حالة في طرابلس، المركز أعلن أيضا عن تسجيل 16 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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