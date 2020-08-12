بلدية القطرون تعلن إجراء انتخاب المجلس البلدي نهاية الشهر الجاري

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عقد الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي القطرون يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.

وقالت اللجنة فى إيجاز صحفى، اليوم الأربعاء، إن موعد انتهاء الحملات الانتخابية في البلدية سيكون يوم السبت 29 أغسطس، في حين يكون يوم الأحد الذي يليه هو يوم الصمت الانتخابي.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ، اختتمت البرنامج التدريبي لموظفي مراكز الاقتراع في بلدية غات، أمس الثلاثاء، حيث شمل التدريب كل من المراكز الانتخابية العشرة في البلدية، وقد شددت اللجنة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي يجب اتخاذها في يوم الاقتراع، كما تضمن البرنامج التدريبي محاكاة لعملية التصويت، بشكل كامل من دخول الناخبين والعد والفرز، إلى إيصال صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة الفرعية.