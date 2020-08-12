تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البلدية.

وأضافت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» في نشرتها عن الوضع الوبائي داخل بلدية مصراتة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» نحو 1540 حالة من بينها 1395 حالة نشطة.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة تماثل 114 حالة للشفاء من فيروس «كورونا المستجد»، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 31 حالة.

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