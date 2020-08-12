إجمالي الإصابات في مصراتة يصل إلى 1460 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، أن إجمالي الحالات المؤكدة حتى الآن بلغ 1460 حالة في المدينة، موضحة في بيان لها أن هناك 1328 حالة نشطة، و103 حالات شفاء، في حين وصل عدد الوفيات في المدينة إلى 29.
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قناة ليبيا
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