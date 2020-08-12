مدير أمن أجدابيا يبحث مع أصحاب المحال والأسواق إجراءات مكافحة كورونا

بحث رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بأجدابيا – مدير الأمن العقيد ونيس الشكري، خلال اجتماعه أمس بأصحاب المحال التجارية والأسواق في المدينة، بحث الإجراءات الاحترازية والوقائية من توفير قفازات وكمامات للزبائن، والتعقيم بشكل دوري.

حيث شدد على تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الأسواق والمحال في مدة أقصاها أسبوعان.

من جانبهم رحب أصحاب الأنشطة التجارية بالمقترحات المقدمة، وأكدوا استعدادهم التام لتوفير كل المستلزمات المطلوبة للوقاية، إلى جانب وقوفهم مع مديرية الأمن في مكافحة هذا الوباء.

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