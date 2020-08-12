«داخلية باشاغا»: تم بحمد الله تعالى ضبط مروج «شرب محلي» في عملية نوعية

احتفت الإدارة العامة للدعم المركزي_فرع طرابلس بوزارة الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بضبط مروج مخدرات نوع شرب محلي الصنع، مضيفة: “بعد التحري وجمع المعلومات تم بفضل الله تعالي ليلة البارحة الموافق الثلاتاء من القبض عليه” على حد قولها.

أضافت في بيان: “تم القبض عليه بمنطقة عين زارة من قبل وحدة القبض والتحري بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس وتم تفتيش الوكر بالكامل ووجد بحوزته كمية مايقارب 60 لتر من الشرب محلي الصنع وكذلك مبلغ من المال، وبعض المبرزات كما هوا موضح بالصورة، وتمت إحالته الي جهات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات القانونية” على حد قوله.