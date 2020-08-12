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شكشك يدعو مجلس إدارة شركة الكهرباء إلى الالتزام بمعايير الحوكمة وفصل الاختصاصات

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «إلى ضرورة التزام مجلس الإدارة بمعايير الحوكمة الرشيدة، وفصل الاختصاصات، وتعيين مدير عام وفقا للمعايير المهنية»، حسب الديوان.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك ووكيل ديوان المحاسبة، علاء المسلاتي، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وقالت ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض برنامج مجلس إدارة الشركة العامة حول معالجة أزمة الكهرباء، والخطة المتبعة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن رئيس الديوان خالد شكشك شدد خلال الاجتماع «على أهمية عامل الزمن في الإنجاز، وضرورة الإسراع في وضع خطة قصيرة الأجل، لمعالجة الوضع القائم، إلى جانب دراسة المشاكل السابقة وتشخيصها ووضع الحلول اللازمة لها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مجرد اجتماع شكلى بين شكشك والكهرباء وانتظروا النتائج بعد شهر أو شهرين ستجدوا النتيجة ( الحاج موسى هو موسى الحاج ) فمن هو خالد شكشك ؟ أحد زمر التنظيم الدولى ؟ فمنذ مدة طويلة وهو فى جهاز رقابى مسؤل فما الذى حققه للحفاظ على المال العام ؟ لاشىء جميل يحسب له .

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