العريبي يحذر مؤسسة النفط من المساس بالغاز

حذر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بمجلس النواب عيسى العريبي، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من المساس بالغاز الذي يغذي الشبكة الكهربائية التابعة للحكومة الليبية.

وأضاف العريبي في تصريح أرسله إلى “NEWS218″، أنه يُحمّل المؤسسة مسؤولية طرح الأحمال بعد الاستقرار الذي شهدته الشبكة الكهربائية والذي جاء بفضل مجهودات العاملين في قطاع الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن أداء الشبكة الكهربائية شهد تحسناً ملحوظا بعد دخول جميع الوحدات على الشبكة والانتهاء من عملية طرح الأحمال، إلا أن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز خفضت إمدادات الغاز من (190 مليون قدم )، إلى ( 160 مليون قدم)، بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي، ما سيُسبب في فقدان الشبكة لأكثر من 150 ميجاوات.

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