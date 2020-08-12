العريبي يحذر مؤسسة النفط من المساس بالغاز

حذر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بمجلس النواب عيسى العريبي، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من المساس بالغاز الذي يغذي الشبكة الكهربائية التابعة للحكومة الليبية.
وأضاف العريبي في تصريح أرسله إلى “NEWS218″، أنه يُحمّل المؤسسة مسؤولية طرح الأحمال بعد الاستقرار الذي شهدته الشبكة الكهربائية والذي جاء بفضل مجهودات العاملين في قطاع الكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن أداء الشبكة الكهربائية شهد تحسناً ملحوظا بعد دخول جميع الوحدات على الشبكة والانتهاء من عملية طرح الأحمال، إلا أن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز خفضت إمدادات الغاز من (190 مليون قدم )، إلى ( 160 مليون قدم)، بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي، ما سيُسبب في فقدان الشبكة لأكثر من 150 ميجاوات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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