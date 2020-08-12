أميركا تقف على جهود ليبيا لمكافحة كورونا

عقد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس، مساء الأربعاء، لقاء مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

وذكرت السفارة الأمريكية، في منصاتها الرسمية، أن اللقاء خصص لتلقي إحاطة حول جهود السلطات الصحية الليبية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، حيث أعرب القائم بالأعمال عن تقديره للجهود المبذولة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض والسلطات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا خصصت مبلغاً يقدّر بـ13 مليون دولار للشركاء الدوليين والمحلين لدعم الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 715 مليون دولار من المساهمات الأمريكية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الاستقرار والتنمية في ليبيا منذ عام 2011.

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