الداخلية الليبية تُكلّف إدارة الدعم المركزي بتأمين سرت

قررت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية، إنهاء مهمة الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز في مدينة سرت وتكليف الإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين المدينة.

وذكر القرار الذي جاء مُوقّعاً من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، أن التغيير حصل للإسهام في تنفيذ الخطة الأمنية ودعم مديرية أمن سرت، داعيا إلى تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويشهد محيط مدينة سرت حالة من الاستنفار من قبل قوات الجيش الوطني من جهة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مصحوبة بالمرتزقة السوريين من جهة ثانية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد ناقش قبل يومين من السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، مقترحاً يقضي أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة الموحدة ويتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية.

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